Astăzi, în Moldova și în lume

Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțional acordul prin care guvernul de la Chișinău intenționa să împrumute de la Federația Rusă 200 de milioane de euro. Acordul a fost criticat de opoziție în special pentru prevederea prin care statul Republica Moldova se angaja să garanteze împrumuturi private. Despre decizia Curții Constituționale Valentina Ursu a discutat cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea. Europa Liberă: Înalta Curte a anulat acordul de împrumut cu Federația Rusă. Este o victorie a opoziției, este o victorie a justiției? Ce înțelegeți Dvs., după ce a fost anunțat acest verdict al Curții Constituționale?Vladislav Gribincea: „Curtea Constituțională nu a anulat doar acordul de credit, ea a anulat și hotărârile prin care s-au inițiat negocierile, ceea ce înseamnă că efectul acestei hotărâri ar fi reînceperea întregului proces de negociere a acestui credit. Se pare că Curtea Constituțională, deși motivele însă nu sunt făcute publice, Curtea Constituțională a anulat totul din considerentul că nu a fost respectată procedura de angajare în asemenea acorduri internaționale.”Europa Liberă: Deci nu s-a luat în calcul că articolul buclucaș din acest acord - 7.2 - a fost cel mai discutat aspect?Vladislav Gribincea: „Curtea Constituțională a declarat neconstituțional întreg acordul, nu doar punctul 7.2, ceea ce înseamnă că nu este vorba doar despre acest punct, este vorba în genere despre procedura de inițiere și negociere a unui astfel de acord.”Europa Liberă: Premierul Ion Chicu a acordat un interviu Europei Libere și a anticipat, spunând că, dacă Curtea ia această decizie, atunci ar putea să se renegocieze acest acord, dar ar trebui să dorească și partea rusă, nu e suficient să aibă această dorință doar guvernarea de la Chișinău. Credeți că Rusia va accepta să fie renegociat acest acord? Vladislav Gribincea: „Eu nu sunt expert în politică externă și nu pot spune ce ar vrea sau nu ar vrea Rusia, cert este că încălcarea Constituției nu este acceptabilă.”Europa Liberă: Justiția a fost la nivel, asta vreți să spuneți?Vladislav Gribincea: „Vreau să spun că nu se fac compromisuri cu Constituția și nici cu legea, iar pentru ceea ce s-a întâmplat, în cea mai mare măsură sunt responsabili cei care au negociat și aprobat acest acord, că, dacă se respectau prevederile legii, probabil la asta nu se ajungea.”Europa Liberă: Tot șeful executivului spunea că, dacă nu vine creditul rusesc, va trebui să meargă în parlament să taie patru miliarde de lei cheltuieli.Vladislav Gribincea: „Hotărârea Curții Constituționale nu înseamnă că un credit rusesc nu poate fi luat. Procedura de neinițiere a acestui credit trebuie reîncepută. În momentul în care deja clauzele principale ale acordului sunt convenite și trebuie excluse din acest acord câteva clauze și respectată procedura din Republica Moldova, acest lucru poate fi făcut destul de rapid, într-o săptămână, maximum două și de contractat acest credit, în condițiile în care carențele subliniate până acum să dispară.”Europa Liberă: Ați putea încă o dată să amintiți care sunt aceste carențe?Vladislav Gribincea: „Pentru a iniția un acord de credit internațional, este nevoie de acordul comisiei de profil din parlament, care nu a fost în acest caz. Asta este o carență procesuală. A doua carență pe care am văzut-o este că, de fapt, guvernul a aprobat și proiectul de negocieri, proiectul acordului. Și atunci, întrebarea era: ce fel de negocieri au fost, dacă în aceeași zi a fost și proiectul de acord, și începutul negocierilor? Și e clar că clauzele buclucașe ar putea să genereze iarăși discuții la Curtea Constituțională. Noi nu am văzut hotărârea Curții Constituționale motivată, poate Curtea Constituțională menționează ceva și cu privire la aceste clauze.”Europa Liberă: În spațiul public s-au făcut auzite și alte păreri că, dacă verdictul Curții Constituționale va fi ca să anuleze acest credit rusesc, atunci acest lucru ar putea să aibă impact și asupra Acordului de Asociere pe care îl are Republica Moldova cu Uniunea Europeană, și asupra altor acorduri de la organismele care oferă asistență financiară Republicii Moldova.Vladislav Gribincea: „Eu nu înțeleg logica acestor declarații, nimeni nu a contestat Acordul de Asociere, iar din câte țin eu minte, inițierea negocierilor a respectat aceste prevederi. Acordul de Asociere însuși nu implică angajarea anumitor credite din partea statelor.”Europa Liberă: Dar în afara aspectului juridic?Vladislav Gribincea: „Un tratat internațional odată intrat în vigoare nu mai poate fi anulat. Acordul moldo-rus de creditare nu a intrat în vigoare, de aceea el și a fost anulat, că dacă intra în vigoare, el nu mai putea fi anulat, iar Acordul de Asociere a intrat în vigoare cu mulți ani în urmă și acesta nu mai poate fi invalidat de Curtea Constituțională.”Europa Liberă: Unii experți sugerau că autoritățile au insistat mult ca acest credit din partea Rusiei să fie accesat, pentru că în așa fel ar putea să-și șantajeze partenerii occidentali. Întrevedeți și acest aspect?Vladislav Gribincea: „Eu nu vreau să comentez declarațiile politice. Dacă sunt aspecte juridice, aș putea să le comentez, celelalte chestiuni nejuridice sunt dincolo de competențele mele.”Europa Liberă: Ce pași juridici urmează în continuare?Vladislav Gribincea: „Dacă guvernul dorește un acord într-adevăr de credit cu Federația Rusă și Federația Rusă are acești bani rezervați pentru Republica Moldova, cel mai simplu ar fi să se inițieze un proces de negociere a acordului, să-l termine foarte repede și să vină cu un proiect bun de acord în parlament. Asta e cel mai simplu și, dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat din start, atunci când au fost ridicate primele semne de întrebare cu privire la acord, eu sunt sigur că până acum noi am fi avut o altă versiune de acord și nu trebuia să așteptăm hotărârea Curții Constituționale. Era mai rapid. Cât e să excluzi două clauze din acord și atât, că dacă înțeleg că modificările din parlament care au fost introduse fac inaplicabilă clauza privind acreditarea companiilor private? Dacă într-adevăr aceste clauze nu pot fi aplicate – atunci excludeți-le prin negocieri cu Federația Rusă. Dacă Federația Rusă condiționează negocierea acordului de aceste clauze, înseamnă că ele chiar sunt așa de critice și importante pentru Republica Moldova, și nu știu dacă noi putem să acceptăm un credit în asemenea condiții, care ar expune Republica Moldova unor riscuri masive - punerea pe seama Guvernului Republicii Moldova a datoriei „Gazprom” la „Moldova-Gaz”.”Europa Liberă: Iarăși, dacă-l citez pe premierul Chicu, el zicea că nu există nicio tangență cu ceea ce are „Moldova-Gaz”.Vladislav Gribincea: „Dacă această normă nu este menită să genereze efecte majore – atunci excludeți-o, e mai simplu, dacă ea nu este atât de importantă.”Europa Liberă: Dar așa cum ați lăsat și Dvs. să se înțeleagă, trebuie și partea rusă să accepte excluderea acestor clauze?Vladislav Gribincea: „Și dacă partea rusă nu acceptă excluderea acestor clauze, care în opinia noastră sunt minore și care nu pot produce efecte juridice – însemnă că aceste clauze nu-s chiar așa de minore și probabil că chiar au fost scrise acolo ca să producă efecte juridice, că acordul nu este așa de mare și tot ce e scris acolo probabil e scris cu un scop anume.”Europa Liberă: Scopul care ar fi?Vladislav Gribincea: „Nu știu, eu nu am văzut asemenea clauze în alte acorduri internaționale de credit.”Europa Liberă: Deputații sau Partidul Acțiune și Solidaritate a mers la procuratură să afle cine a negociat, cum s-a negociat, de ce s-a ajuns la ceea ce stipulează acordul. Asta mai are relevanță sau nu mai are relevanță?Vladislav Gribincea: „Nu știu dacă are relevanță, nu știu despre ce vorbiți, dar eu cred că în mod normal detaliile cu privire la cine a negociat și cum a negociat trebuie să fie publice.”Europa Liberă: S-a anunțat că ar fi ministrul Finanțelor, dl Sergiu Pușcuța.Vladislav Gribincea: „Dacă e așa – atunci nu e niciun sens să mergi la procuratură pentru a afla informațiile.”Europa Liberă: Problema era că la procuratură nu se merge doar cu demersul pentru a afla cine e persoana, dar că acea persoană nu ar fi negociat în interesul național acest acord.Vladislav Gribincea: „Înțeleg logica și probabil se argumentează pe depășirea atribuțiilor de serviciu sau excesul de putere. Nu știu, asta procurorii trebuie să vadă în contextul concret, dacă a fost sau nu a fost comisă infracțiunea. Dacă, într-adevăr, ministrul Pușcuța a negociat acest acord fără niciun fel de ghidare din partea Ministerului de Externe și fără a conveni cu guvernul aceste detalii – atunci lucrurile chiar sunt suspecte.”Europa Liberă: Pentru că nu ați răspuns la prima întrebare, e un câștig al justiției în Republica Moldova?Vladislav Gribincea: „Eu nu știu, cred că mai degrabă e o normalitate a respectării Constituției. Eu nu cred că noi trebuie să ne bucurăm de faptul că Curtea Constituțională își face treaba. Curtea Constituțională trebuie să-și facă treaba, noi nu trebuie să batem din palme că ei își fac treaba, asta-i datoria lor să o facă, dar atât de rar s-a întâmplat până acum, încât deja ne pare asta o stranietate.”