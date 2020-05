Dodon: Decizia politizată a CC de suspendare a creditului rusesc – o hotărâre cinică, împotriva propriilor cetățeni

13:15

100 de milioane de lei a primit Primăria Chișinău pentru reabilitarea drumurilor din capitală, în urma rectificării bugetului de stat. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei Ion Ceban într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Ceban, acești bani ar putea să fie direcționați către reabilitarea străzii Albișoara, trotuarelor din Str. Pușkin și Bănulescu-Bodoni, dar și intervenția pe alte străzi. La aceste concluzii a ajuns Ion Ceban în timpul unei întâlni cu Igor Dodon. „Am avut astăzi o întrevedere cu șeful statului, Igor Dodon, unde am discutat despre situația actuală în municipiului Chișinău. Am vorbit despre situația din instituțiile medico-sanitare din capitală, dar și despre acțiunile pe care le întreprindem, în scopul echipării medicilor și dotării spitalelor cu toate cele necesare. La fel, am discutat despre obiectivele de infrastructură pe care le realizăm în prezent în oraș: drumuri, trotuare, parcuri și alte proiecte. În acest context, am mulțumit pentru cele 100 mln. lei care au fost alocate pentru reparația drumurilor, în urma rectificării bugetului public național”, se arată în postare. Funcționalitatea transportului public a fost un alt subiect abordat, în contextul în care pe parcursul ultimelor săptămâni, transportul a circulat gratis și au fost acumulate datorii. „Totodată, am comunicat despre necesitatea achiziționării de noi unități de transport public, pentru a fi asigurați cetățenii cu transport în toate zonele municipiului Chișinău. Președintele Igor Dodon a dat asigurări că este gata să ne susțină în aceste proiecte”, a conchis Ceban.