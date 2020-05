DOC| Deputatul PD Nichiforciuc a depus plângere la PG și cere anchetă. Acesta acuză un portal știri de „spionaj ilegal”

10:10

Președintele partidului Democrat Pavel Filip se arată nemulțumit de decizia partenerilor de guvernare de a organiza ceremonia de primire a ajutorului umanitar din România sub podul de la Telecentru. Democratul afirmă că era firesc să fie un eveniment în Piața Marii Adunări Naționale, scrie tv8.md Pavel Filip a postat pe Facebook mai multe poze din 2017, când a fost organizată în PMAN ceremonia de primire a microbuzelor școlare donate de România și spune că ajutorul care va veni astăzi de peste Prut nicidecum nu trebuie să fie primit sub un pod. Așa am întâmpinat în 2017 cele 100 microbuze școlare […]