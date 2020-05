Analiză Reuters: Cum au apărut acuzațiile că Bill Gates ar urma să microcipeze oamenii

10:40

Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a criticat decizia de recepționare a ajutorului românesc în valoare de 3,5 milioane de euro, pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru, spunând că era firesc să fie un eveniment în Piața Marii Adunări Naționale. „Pentru un astfel de ajutor se mulțumește nu sub pod, ci în Piața Marii […] Articolul „Nu sub pod se mulțumește pentru un așa ajutor”. Filip critică decizia Guvernului, spunând că asistența umanitară din România trebuie primită în PMAN apare prima dată în Cotidianul.