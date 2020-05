Cum se pot desfășura alegerile parlamentare anticipate în Republica Moldova

21:30

Peste 85% din Vinurile Moldovei îmbuteliate sunt comercializate pe piețele externe, iar România deține întâietatea în rândul țărilor importatoare de vinuri moldovenești, atât după volum, cât și după veniturile generate. În acest context, dar și datorită numeroaselor aprecieri pozitive din partea consumatorilor din România, Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) lansează campania „Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu”. Proiectul își propune să prezinte o colecție formată din 30 de vinuri produse din soiuri locale și internaționale, dar și a celor mai fine cupaje. Astfel, timp de două luni, istoriile vinificatorilor reuniți sub umbrela brandului vinicol „Wine of Moldova. A legend alive” se vor afla în centrul campaniei. Campania „Wine of Moldova Stories by Diana Pavelescu” constă într-o serie de 10 degustări ghidate sub îndrumarea Dianei Pavelescu, Secretar General al Asociației Degustărilor Autorizați din România, jurat la numeroase competiții internaționale din domeniul vinificației, dar și unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România în această sferă. De la creare și până în prezent, Oficiului Național al Viei și Vinului a promovat constant vinul de calitate și a întreprins acțiuni pentru diversificarea piețelor de desfacere. Campania desfășurată pe piața din România se află în capul listei unui șir de proiecte dedicate promovării vinurilor din R. Moldova, a destinațiilor turistice, a culturii, tradițiilor și gastronomiei naționale. Articolul Campanie de promovare a vinurilor din R. Moldova pe piața din România apare prima dată în InfoPrut.