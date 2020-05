Deputați din Primul Parlament solicită legislatorilor ca ajutorul umanitar din România să fie întâmpinat cu onoruri în PMAN

09:40

Potrivit Variety, miniseria de opt episoade are la bază un articol apărut în Texas Monthly, „Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild”, scris de Leif Reigstad. În afară de faptul că va interpreta rolul celui care s-a descris drept „gay, cowboy iubitor de arme, cu chica”, Cage va fi şi producătorul executiv al miniseriei. Serialul Netflix „Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” a înregistrat un uriaş succes în rândul publicului, iar în mediul online a generat un val instant d...