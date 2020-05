Femeile sunt lideri mai buni. Pandemia o dovedește

10:40

Aproximativ 15 copii au fost spitalizaţi în ultimele zile la New York din cauză că sufereau de o boală inflamatorie care ar putea fi legată de coronavirus, zeci de cazuri fiind raportate în altă parte, scrie AFP. Pacienţii care au fost internaţi între 17 aprilie şi 1 mai, cu vârste între 2 şi 15 ani, aveau febră şi unii prezentau erupţii cutanate, dureri abdominale, vărsături sau diaree, au anunţat autorităţile sanitare din oraş. Simptomele lor seamănă cu cele ale maladiei Kawasaki, boală inflamatorie care afectează cel mai des copiii cu vârste de până în 5 ani sau sindromul de şoc toxic, legat de producerea de toxine ca răspuns la infecţia bacteriană, potrivit News.ro. Toţi aceşti copii au nevoie de asistenţă respiratorie sau cardiacă şi uneori de ambele. Pacienţii au primit tratament în special cu aspirină şi niciunul nu a murit ca urmare a bolii. Responsabilul Departamentului de sănătate din oraşul New York, Oxiris Barbot, a indicat că nu a fost stabilită o legătură formală între această boală şi coronavirus. Printre copiii bolnavi, 4 au fost testaţi şi diagnosticaţi pozitiv cu coronavirus iar 6 au prezentat anticorpi. “Nu suntem siguri despre ce este vorba”, a spus primarul. ”Învăţăm în fiecare zi lucruri despre cum acţionează Covid-19″. Chiar dacă numărul de cazuri rămâne modest în comparaţie cu cifrele de contaminare cu coronavirus în New York, primarul New York-ului Bill de Blasio a estimat că este “suficient (...) pentru a ne îngrijora”. Autorităţile din sănătate au lăsat să se înţeleagă că ar putea fi mai multe cazuri, doar cele mai grave au fost raportate. Primarul le-a cerut tuturor părinţilor new-yorkezi să fie atenţi şi să semnaleze profesioniştilor din sănătate orice copil care prezintă simptome similare. Medicii pediatri au fost atenţionaţi în aşa fel înctâ să depisteze eventuale noi cazuri. Mai multe cazuri similare au fost semnalate recent în Europa, în special în ţările cele mai afectate de coronavirus. Dr Barbot a amintit marţi de cazuri în Philadelphia şi Boston. Netratată, maladia Kawasaki sau sindromul de şoc toxic poate duce la moarte în unele cazuri.