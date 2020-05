Cate incendii au avut loc in martie, luna din care a inceput starea de urgenta in Romania?

15:30

Numarul oamenilor afectati la nivel global de inundatii severe se va dubla in urmatorii 10 ani, schimbarile climatice fiind unul dintre factorii determinanti in acest sens. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de catre the World Resources Institute (WRI), care sustine ca programul sau predictiv Aqueduct Floods arata ca, pana in 2030, 147 de milioane de oameni vor fi afectati in fiecare an de inundatii severe, numar aproape dublu comparativ cu cel din 2010 (72 de milioane).