LIVE | Prezentarea informațiilor actualizate a situației epidemiologice privind infecția COVID-19

14:50

Aflate în colțuri opuse ale Europei, Marea Britanie și Rusia sunt cot la cot în topul nefast al statelor afectate de coronavirus. Regatul are cel mai mare număr de morți din Europa – peste 32 de mii, iar Rusia are cea mai mare creștere a cazurilor zilnice – peste 10 mii în 24 de ore. … Articolul COVID-19 în lume: Grecia și Bulgaria vor să redeschidă turismul, Regatul Britanic are mai multe decese decât Italia, vești bune din Israel | VIDEO apare prima dată în TVC.