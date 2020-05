Adjunctul PG, Ruslan Popov sfidează DIN NOU legea (DOC) Acesta a dat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice pentru că au scris despre AVEREA SA

12:20

Premierul Ludovic Orban a declarat, astazi, ca Guvernul a alocat suma de 16, 5 milioane LEI pentru echipamente, materiale si medicamente "absolut necesare" pentru cetatenii din Republica Moldova. Orban a facut aceasta declaratie in fata sediului Executivului, acolo unde un convoi format din de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de statul roman Republicii Moldova drept sprijin in lupta impotriva epidemiei de coronavirus va pleca in curusul zilei de astazi din Piata Victoriei catre Iasi, cu destinatia Republica Moldova.