Se doreşte o schimbare istorică! Propunere ca reprizele din Premier League să fie mai scurte de 45 de minute

19:50

Dybala se află încă în recuperare după ce a fost testat pozitiv pentru a patra oară la COVID-19, într-un interval de şase săptămâni. El i-a declarat cântăreţei braziliene Anitta, într-un interviu pe Instagram pentru Adidas, cât de mult îşi doreşte să îşi pună ghetele în picioare şi să alege din nou, informează Agerpres. "Ca să fiu sincer, nu am crezut niciodată că o să îmi fie dor atât de mult să joc fotbal şi să mă antrenez din nou", a recunoscut starul sud-american. "Simt că am nevoie să mă an...