China raportează 20 de noi cazuri asimptomatice de infectare cu coronavirus

13:30

227 de bolnavi diagnosticați cu COVID-19 sunt în stare gravă la spital, 28 dintre aceștia se află la respirație asistată. Un bărbat de 61 de ani, din municipiul Chișinău, a decedat, a anunțat marți dimineață, 5 mai, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, transmite IPN. Bărbatul a fost transferat de... The post 28 de persoane cu COVID-19 sunt la respirație asistată, iar un bărbat a decedat appeared first on Portal de știri.