Încă 7 medici din Transnistria vor fi cazați temporar în localitățile de pe malul drept în care activează

08:20

Coronavirusul: situația 129 de cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în Moldova în ultimele 24 de ore. Astfel, numărul total al celor care s-au infectat a crescut până la 4248 de persoane. Mai mult de o treime din ei – 1423 de persoane – s-au vindecat deja. Autoritățile au mai comunicat că rata mortalității provocate […] The post NM Espresso: despre relaxarea măsurilor de carantină în Moldova, returnarea banilor pentru biletele de avion și bătălia jurnaliștilor pentru informație appeared first on NewsMaker.