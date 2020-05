ULTIMA ORĂ / România trimite în Republica Moldova 20 de camioane cu echipamente

08:20

Suntem intr-o saptamana cel putin interesanta. Dupa ce ieri Nodurile Lunare s-au mutat pe axa Gemeni-Sagetator si au lasat axa Rac-Capricorn, maine avem SuperLuna plina florala in Scorpion. Ce energii puternice si speciale ! Nodurile Lunare poarta in ele mesaje despre destinul nostru, de unde venim si incotro ne indreptam ca poveste a sufletului ce vine la incarnare aici pe Pamant.Luna intra in Scorpion unde maine va fi plina si foarte aproape de Pamant, fapt ce ii da statutul de SuperLuna ca si in aprilie.Scorpionul este detectivul zodiacului. Secretele vor iesi la lumina. Fie ca e ceva delicios si savuros sau ceva incomod, un lucru este cert cand e vorba de Scorpion – este o energie sexy si misterioasa in preajma acestei Luni pline. O criza sau doua este exact ce prefera Scorpionul ca sa isi simta sangele pompand in vene. Primeste acest magnetism si gandeste-te asupra cui sa il reversi.