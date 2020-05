Ambasadorul Lituaniei, la Jurnal TV: „Uniunea Europeană vrea să vadă rezultate concrete ale reformelor”

15:10

Aflat sub contract cu formația CD Chalatenango, din El Salvador, Maximiliano Martinez a fost anunțat că va rămâne liber, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul. Argentinianul semnase în ianuarie cu gruparea din El Salvador și mai avea contract cu echipa până în luna decembrie. Maximiliano Martinez a explicat prin ce coșmar trece, într-un interviu acodat publicației Clarin: "Am semnat pe un an, dar mi-au rupt contractul din cauza pandemiei. Am încasat două salarii până acum,...