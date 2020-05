Cursul valutar oficial la 06.05.2020

18:10

După diminuarea cu 144,15 milioane de dolari în lunile martie și aprilie, activele oficiale de rezervă au fost restabilite la nivelul de 3 118,53 milioane de dolari, potrivit datelor din 24 aprilie 2020. Într-un răspuns pentru IPN, Banca Națională a Moldovei precizează că restabilirea activelor oficiale de rezervă până la... The post Activele oficiale de rezervă s-au majorat appeared first on Portal de știri.