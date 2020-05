Patru explicații: De ce COVID-19 devastează unele țări și cruță altele

Interviuri cu zeci de experți în boli infecțioase, oficiali de sănătate, epidemiologi, efectuate de The New York Times, sugerează patru factori care ne-ar putea ajuta să înțelegem comportamentul coronavirusului. Factorii sunt demografia, cultura, mediul înconjurător și viteza de reacție, transmite emedicina.md cu referire la newsweek.ro. Coronavirusul a ucis atât de mulți oameni în Iran, încât s-a […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Emedicina