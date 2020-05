Bucureștiul trimite la Chișinău 20 camioane cu echipament anti-COVID. Guvernarea închide PMAN pentru convoiul cu ajutoare din România

17:40

De astăzi, locuitorii din Bălți, suspectați de infectare cu COVID-19, sunt testați la domiciliu. O echipă de specialiști, dotați cu combinezoane, viziere și mănuși, vizitează persoanele cu simtome de coronavirus sau cei care se tratează de COVID-19, acasă. Astăzi, echipa mobilă a prelevat probele de la nouă pacienți, printre care doi medici.  Tatiana are 26 de ani. După ce a suferit de răceală, medicul de familie i-a recomandat tinerei să se testeze la coronavirus. Am avut febră, din senin, dar a trecut. Am avut febră 37-37.5, atât. Nu am avut tuse, nu m-a durut gâtul. Sunt în concediu de […]