Și la Cahul se vor face teste de laborator pentru COVID-19

Dacă ritmul de încălzire a planetei se va păstra, până în 2070 circa 3.5 miliarde de oameni ar putea fi nevoiți să se relocheze din zone în care ar fi prea cald pentru a putea trăi, arată un studiu nou, efectuat de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). Ecologiștii spun că părți continentale importante ale planetei ar putea să nu mai ofere condițiile necesare vieții normale, transmite mediafax.