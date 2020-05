DECLARAȚII // Dodon vrea să-l făcă pe Țurcan președinte al CC prin decizia Curții de Apel Chișinău pe care o controlează

14:20

Morcovii sunt mai mult decat un ingredient gustos pentru supa, salate si sucuri. Sunt excelenti pentru sanatatea generala a organismului si in special pentru piele, ochi, dinti si sistemul digestiv.Iata 10 motive sa mananci mai multi morcovi.Beta carotenMorcovii sunt o sursa bogata de beta caroten, un antioxidant puternic care, printre altele, poate fi convertit in vitamina A care ajuta corpul in mentinerea sanatatii pielii.