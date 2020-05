Cum va fi marketingul digital după pandemie? La ce să se aștepte IMM-ul?

18:00

Decizia privind desfășurarea examenelor de bacalaureat va fi anunţată în data de 15 mai. „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va adopta cea mai corectă decizie, asfel ca şi în acest an copiii să poată absolvi liceul cu demnitate", a menționat ministrul Igor Șarov, luni, la un briefing de presă, transmite...