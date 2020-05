Fabrica de zahăr și ferma de păsări din Fălești vor fi relansate

23:30

Pasul pe care l-a făcut PDM, când a semnat acordul de creare a unei majorități parlamenta cu PSRM, a fost unul corect. Despre aceasta a anunțat președintele democraților, Pavel Filip, după ședința fracțiunii PDM. Discuțiile au durat aproape șase ore. • “S-a discutat situația în partid, am acordat timp si am supus unei analize plecările din partid a unor colegi. Am discutata activitatea noastră în această coaliție de guvernare, relațiile cu partenerii. Am ajuns la concluzia că pasul pe care l-a f...