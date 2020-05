Mihai Popșoi – călătorul! A cheltuit cei mai mulți bani din bugetul de stat pentru călătorii (DOC)

08:30

Jurnalistul Gabriel Călin Pe canalul său de telegram (https://t.me/gabrielcalin/, publică o investigație prin care demonstrează că mai multe surse media cu o reputaie relativ bună (Deschide.md, Ziarul Național, Diez.md, etc) au distribuit informații fake.Este vorba despre cel puțin două știri în care este vizat interlopul Platon. Iar comanda a venit centralizat, dă de înțeles jurnalistul, din zona grupului de interese Candu-Șor, cel puțin executorii sunt cei care au muncit cândva pentru Vladimir Plahotniuc.Potrivit investigației, site-urile New York Globe și London Globe la care fac trimitere articolele distribuite de către presa de la Chișinău sunt site-uri fake, create pentru dezinformare și au furat identitatea unui ziar american dispărut încă în 1923: NEW YORK GLOBE, UN SITE PREZENTAT DE PRESA DE LA CHISINAU CA FIIND O CUNOSCUTA PUBLICATIE DIN SUA, LA NUMAI CATEVA ZILE DE LA LANSAREA INFORMATIEI POTRIVIT CĂREIA PLATON AR PUTEA IESI DUPA O INTELEGERE CU DODON, PUBLICĂ UN MATERIAL DESPRE ACEST LUCRU. SI PRESA NOASTRA DE LA CHIȘINĂU PREIA. CUM PREIA, VA ZIC ACUS.Jurnalistul aduce dovezi clare că site-urile nu sunt nici pe departe ceea ce pretind a fi, iar presa de la Chișinău nici nu a încercat să verifice ce publică – pentru că ar fi fost plătită să o facă. SITE-UL E FACUT PE PLATFORMA WORDPRESS SI ARE DOAR CÂTEVA ZECI DE ARTICOLE (VREO 60). DECI E UN SITE CARE A FURAT IDENTITATEA UNUI ZIAR DISPARUT ÎN 1923. ASTA NU I-A OPRIT PE JURNALUȘTII MOLDOVENI SĂ PUBLICE ACEST FAKE NEWS. DA CUM SĂ-I OPREASCĂ DACĂ AU PRIMIT ARTICOLUL CENTRALIZAT, DE UNDEVA DIN ZONA TELEVIZIUNII CENTRALE A LUI ȘOR ȘI CANDU, MAI BINE ZIS DE LA O CONTORĂ DE BĂIEȚI BINE ANTRENAȚI PE TIMPUL LUI PLAHA.Potrivit jurnalistului, este imposibil ca articolele să fi fost preluate din întâmplare, pentru că despre existența acestor site-uri fake nu cunosteau decat autorii, deci cele două știri de pe New York Globe și London-Globe au fost distribuite centralizat și la comandă. Și cel mai interesant este că se întâmplă în timpul Stării de Urgență – perioadă în care organele de forță au promis că vor veghea și vor combate fake-news-urile.Apropos, interesant va fi să aflăm și opinia Consiliului Coordonator al Audiovizualului despre activitatea TVC (Televiziunii Centrale), controlate de Șor, care a distribuit aceste informații false.Cert este că lupta dintre grupul Candu-Șor și Platon a intrat în fază avansată, iar o eventuală eliberare al deținutului Platon i-ar crea mari probleme, mai ales lui Șor, nu degeaba apeleză la acest tip de dezinformare.