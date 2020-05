Codruţa Kovesi câştigă procesul la CEDO împotriva României. Îndepărtarea ei de la şefia DNA, abuzivă

08:10

De unde vii? Incotro te indrepti si de ce?Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina. Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).Noua axa Gemeni-Sagetator ne va invata lectii despre invatare, cunoastere, calatorii, schimburi internationale, lumea digitala si cat este ea de prezenta in viata noastra…inca sunt multe de descoperit pe aceste planuri, mai ales in contextul actual mondial. Iar vremea a venit!