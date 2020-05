Mihai Popșoi (PAS), cel mai scump deputat. Vezi cât a cheltuitdin bugetul de stat pentru călătorii (DOC)

12:10

Premierul Ion Chicu spune că securitatea alimentară a țării este asigurată, iar politicienii care speculează pe tema rezervelor de grâu nu fac decât să inducă panică și să provoace creșterea artificială a prețului la grâu, făină și pâine. „Țara are grâu, are suficiente resurse, securitatea alimentară va fi asigurată. Văd unii politicieni din opoziție deja […]