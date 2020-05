Laura Codruța Kovesi a câștigat la CEDO procesul privind revocarea sa de la șefia DNA România

09:10

Am asistat cu surprindere la zbaterile dinaintea, din timpul și de după desantul românesc la Chișinău prin care Președintele pro-rus Igor Dodon și guvernarea petriță de la Chișinău au încercat să oculteze, să minimizeze sau să blocheze vizibilitatea ajutorului umanitar românesc la Chișinău. Alții au încercat să-l ducă în derizoriu, premierul no name să declare, la două zile de la întrevederea cu ministrul român de Externe, că medicii români au venit să ia lecții de la cei din Republica Moldova,...