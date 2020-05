„Filip a pus la vot eliminarea din fracțiune a lui Nichiforciuc, dar Diacov i-a salvat pielea”

19:00

Rose Heeley are 100 de ani şi a învins şapte boli letale pe parcursul vieţii. Are angină, a suferit două atacuri de cord în ultimii opt ani, dar are o atitudine pozitivă şi un zâmbet molipsitor. Secretul unei stări de sănătate puternice îl pune pe baza unei ceşti de ceai cu mult whisky servită înainte […]