CC a sesizat procuratura în legătură cu presupusa filare și intimidare a unor judecători

Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat Europei Libere că președinta PAS, Maia Sandu, i-ar fi promis vara trecută când aceasta a fost desemnată premier că îl va sprijini la următoarele alegeri prezidențiale. Potrivit politicianului, decizia ca blocul ACUM să se destrame aparține fruntașilor PAS. Cei doi lideri, Maia Sandu și Andrei Năstase, discută în contradictoriu despre plecarea de la guvernare, în noiembrie 2019, a blocului ACUM. Europa Liberă: În ultimul timp, se observă că se aruncă săgeți și din partea Dvs. către Maia Sandu, și din partea Maiei Sandu către Dvs. Asta înseamnă că ați ars orice punte de dialog?Andrei Năstase: „Doamne ferește, nu! În ce mă privește pe mine personal și Platforma Demnitate și Adevăr, de-a lungul timpului am construit și am insistat pe unitate – unitatea forțelor democratice, proeuropene, a forțelor care doresc binele țării. Ce am făcut în acest sens? Concesiile pe care nu le-a mai făcut nimeni până în momentul de față. Noi am fost cei care am construit Blocul ACUM, nimeni nu-și dorea acest lucru. Platforma DA a insistat, a bătut la ușile colegilor noștri, am mers în exterior, la partenerii noștri din cadrul familiei populare europene. Ceea ce am construit noi, din păcate, nu a durat foarte mult, pentru că, odată ajunși în parlament, colegii noștri au decis să facă două fracțiuni; odată ajunși în Consiliul municipal Chișinău – la fel, două fracțiuni. Deci, noi avem abordări diferite. În continuare, am făcut același efort de a veni cu un singur candidat pentru alegerile viitoare prezidențiale, nu s-a înțeles acest lucru...”Europa Liberă: Deci s-a surpat fundamentul Blocului ACUM?Andrei Năstase: „Nu pot spune asta. Dacă e cineva care lucrează la surparea acelui fundament, cu siguranță nu este Platforma DA și nu sunt eu. Repet, noi am construit Blocul ACUM, noi nu l-am surpat, nu l-am afectat, iar în momentul în care dna Sandu și colegii noștri din Blocul ACUM au decis că Blocul ACUM nu mai există, am luat act de această declarație și ne-am concentrat pe propria noastră identitate, ne concentrăm pe atragerea alături de noi a tuturor celor care vor binele Republicii Moldova. Și eu sunt sigur că într-o bună zi și dna Sandu, și colegii de la PAS, și colegii de la alte partide vor înțelege că unitatea e chezășia succesului și vor fi alături de dezideratele Platformei Demnitate și Adevăr.”Europa Liberă: Pe moment, opinia publică înțelege că atât Dvs., cât și Maia Sandu doriți să participați la scrutinul prezidențial din toamnă?Andrei Năstase: „N-am văzut deocamdată o decizie a Partidului Acțiune și Solidaritate de a participa sau nu cu un candidat. Iată de ce - în condițiile în care ideea noastră de a avea un candidat comun, apolitic, apartinic nu a fost susținută și de alte partide -, noi avem o decizie a partidului de a participa la aceste alegeri cu propriul candidat. Așteptăm o decizie din partea PAS de a ne susține, așa cum am făcut-o noi, în 2016, așa cum a făcut dna Sandu...”Europa Liberă: Răspunsul nu a întârziat, răspunsul a fost că în al doilea tur ați putea să vă susțineți. Andrei Năstase: „Noi așteptăm ca angajamentul pe care l-a făcut dna Sandu că ne va susține la alegerile prezidențiale, așa cum noi am susținut-o pe dna Sandu la funcția de premier, se va produce...”Europa Liberă: Dar a fost angajamentul acesta?Andrei Năstase: „Da, o s-o întrebați pe dna Sandu și vă va confirma acest lucru, dar a fost confirmat în spațiul public, chiar la un post de televiziune și noi încă considerăm că este loc să ne respectăm angajamentele, să mergem cu un singur candidat, să-l batem pe Dodon, să ajungem să avem niște alegeri parlamentare curate, cu oameni care nu sunt puși pe liste de Plahotniuc sau de alții, ci oameni care merită. Și iată atunci vom reuși – prin adevăr, prin asumare – să schimbăm lucrurile în Republica Moldova. E posibil!”Europa Liberă: Campania prezidențială a demarat?Andrei Năstase: „Pentru unii – da, pentru unii – încă nu. Pentru că noi, personal, în ce mă privește pe mine și Platforma Demnitate și Adevăr, așteptăm perioadele preelectorală și electorală. Am văzut că unii dintre cei care au declarat că vor candida sau urmează să candideze fac PR politic și pe timp de ciumă sau și pe timp de pandemie. Din păcate, Republica Moldova e plină de politicieni nesimțiți.”Europa Liberă: Unii ar putea să vă reproșeze că și Dvs. sunteți în campanie electorală? Andrei Năstase: „Prin ce? M-ați văzut pe mine să-mi fac PR politic din niște acte de caritate, din niște acte de donații? Ați văzut așa ceva? Nu! Eu i-am văzut pe alții, din păcate, și de-ai noștri, și de-ai lor, și de-ai cui vreți. Platforma Demnitate și Adevăr are o altă abordare – permanent dialog cu cetățenii, permanentă implicare acolo unde este nevoie de implicare politică, permanentă implicare acolo unde este vorba de implicare caritabilă și nu facem PR politic pe suferința unor oameni nevinovați.”Europa Liberă: Vi s-a spus că ați fost perdant în campania electorală locală și de asta șansele s-ar îngusta.Andrei Năstase: „Cine a spus asta?”Europa Liberă: Citesc diferite opinii.Andrei Năstase: „Da, asta a fost afirmația dnei Sandu. Bine, eu n-am venit cu aceeași monedă, să întreb cine a pierdut în 2016. Se știe foarte bine că a trebuit să decontăm la Chișinău această majoritate cu socialiștii de care eu nu am fost încântat de la bun început și am insistat să nu le dăm absolut nimic și probabil că n-ar fi obținut absolut nimic - nici funcția de președinte al parlamentului, nici pe cea de ministru de interne. Știm foarte bine cine și cât a lucrat în campania electorală de la Chișinău, știm foarte bine cine cât suport am avut, știm foarte bine cât de mulți m-au atacat ca mai apoi oamenii să înțeleagă că „stați puțin, dar acesta nu este mai puțin unionist decât Țîcu sau decât Chirtoacă, sau decât alții. De ce ar fi trebui să-l atacăm? Stați puțin că acesta cât a fost la Ministerul de Interne a făcut pentru Unire sau pentru dezideratul multora dintre oamenii din Republica Moldova, a făcut mai mult decât tot felul de țipălăi de-a lungul a 30 de ani”. Am întărit și nu mai avem contrabandă la granița dintre Republica Moldova și România, iar asta a însemnat pentru bugetul României și pentru cel al Republicii Moldova, și pentru țările din Uniunea Europeană foarte și foarte mult. Am făcut proiectul SMURD, care, iată, asigură intervenții și pentru oamenii de pe o parte a malului râului Prut, și pentru cei de pe celălalt mal. Deci, eu acționez.”Europa Liberă: Pe segmentul de dreapta se vor înghesui foarte mulți candidați, pe segmentul de stânga s-ar putea să fie unu-doi și atunci scade din șansele celui care ar avea potențial mai mare pentru primul tur, cel puțin.Andrei Năstase: „Despre aceasta am vorbit și eu, e nevoie să strângem rândurile, să vedem ce e bine de făcut, astfel încât să nu-i lăsăm lui Dodon nicio șansă să câștige. Toată lumea vorbește despre faptul că, dacă ajung împreună cu Dodon în turul doi, îl pot bate pe Dodon. Unii vorbesc despre faptul că astăzi ar fi alții care ar avea o șansă în plus, dar eu nu mă bazez pe percepții modelate de unii sau de alții.”Europa Liberă: Dar Dvs. sunteți hotărât să mergeți în cursă și nu vă retrageți?Andrei Năstase: „Mai mult decât hotărât. Sunt hotărât să-l batem pe Dodon și să schimbăm lucrurile în țară. Eu nu umblu cu jumătăți de măsură. Dodon trebuie bătut, de Dodon trebuie să scăpăm, dar nu doar de Dodon, de schemele lui preluate de la Plahotniuc și nu doar de la Plahotniuc, să scăpăm de aceste politici antipopulare, antinaționale, antieuropene ale Partidului Socialiștilor și eu sunt determinat, alături de cetățenii Republicii Moldova, să-l batem pe Dodon. Când oamenii întreabă: „Dle, dar se poate?”- Da, se poate! – „Dar există o cale?” – Da, există o cale: calea adevărului, doar prin adevăr îl putem bate pe Dodon.”Europa Liberă: Dvs. ați vorbit despre scheme. Justiția nu a probat nicio schemă, Dvs. ați mers la procuratură, ați depus mai multe mărturii. Care e soarta acestor mărturii? Andrei Năstase: „În momentul în care eram la Ministerul de Interne, dosarele mergeau calificat, mergeau corect. Am avut dosare care, iată, au ajuns în instanță de judecată, un exemplu este dosarul cetățenilor turci. Dosarul pentru uzurparea puterii în stat este mult mai complex și sper că nu va fi tras pe linie moartă; dosarele cu duble entități, intentate iarăși de Ministerul de Interne și de SPIA, Serviciul pentru Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului de Interne, deci lucrurile pe care le-am făcut la Ministerul de Interne trebuiau să continue, era nevoie de încă două-trei luni de zile și am fi avut astăzi încătușați mai mulți sau poate că erau tot așa fugari prin străinătăți. Iată că, în lipsa mea la Ministerul de Interne, în lipsa unei guvernări corecte, democratice, reformatoare, bandiții se întorc acasă, se întoarce Țuțu, se întorc Andronachii, se întorc Iaralovii...Europa Liberă: N-am auzit despre Iaralov să se întoarcă.Andrei Năstase: „O să se întoarcă, stați puțin, că pe rând se întorc bandiții. Ei își asigură aici circumstanțele necesare și se întorc, iar oamenii până mai ieri aflați în anturajul lui Plahotniuc astăzi se află în anturajul lui Dodon. Ce am reușit cu această asumare de răspundere? Nimic! A fost dată puterea totală lui Dodon și acum ne batem de pe tușă și tot strigăm că Dodon e mincinos, e corupt, e cutare... Știm asta. De ce nu am protejat ceea ce nu ne aparține de drept, aparține poporului – puterea? Puterea trebuia protejată, păstrată și exploatată în exclusivitate în interesul cetățeanului.”Europa Liberă: În opinia Dvs., cine îl sprijină pe Igor Dodon? Din ceea ce spuneți reiese că același Vladimir Plahotniuc, dl Plahotniuc e plecat iată de aproape un an de zile din Republica Moldova.Andrei Năstase: „Despre comunicarea dintre Dodon și Plahotniuc deja știe toată lumea. Despre faptul că oamenii din anturajul lui Plahotniuc se află în anturajul lui Dodon – la fel, nu este o noutate. Uitați-vă la cei cu care se întâlnesc, alaltăieri s-au întâlnit, cel pe care eu l-am dus până pe banca de acuzați, vorbesc despre Vasile Botnari, se întâlnește astăzi cu lejeritate cu Dodon.”Europa Liberă: Vă răzbunați, pentru că ați anunțat în spațiul public că el ar fi discutat cu cineva la Condrița și el a spus că nici nu a ajuns?Andrei Năstase: „Nu, dna Ursu, haideți să stabilim de principiu, dacă se poate. Răzbunarea e arma prostului, nu mă răzbun, eu nu sunt prost și nu mă răzbun. Ceea ce vă vorbesc eu, vă vorbesc din punctul de vedere al unui fost procuror, al unui apărător al drepturilor omului, al unui politician, și dacă vreți, al unui om de stat. Nu admit ca un președinte în exercițiu să se întâlnească cu un individ care este pus sub acuzație, este pus…”Europa Liberă: S-a infirmat această știre.Andrei Năstase: „Nu, nu, stați puțin. A infirmat-o cine?”Europa Liberă: Botnari.Andrei Năstase: „A infirmat-o un om pus sub acuzație. Toți bandiții din această lume când ajung sau marea majoritate a lor când ajung pe banca acuzaților neagă acuzațiile, exact și acest numit Botnari, care până mai ieri l-a slujit pe Plahotniuc, astăzi îl slujește pe Dodon, s-au întâlnit ieri, nu eu i-am întâlnit, ei s-au întâlnit: el, Diacov, Andronache s-au întâlnit cu omul lui Dodon. Eu am informații mai mult decât sigure că, cel puțin, o dată la zece zile Dodon se întâlnește cu Vasile Botnari, eu am informații că s-au văzut și la Condrița.”Europa Liberă: Am citit că el în acea zi și-ar fi înmormântat socrul.Andrei Năstase: „Dumnezeu să-i ierte și socrul, și vecinii, nu-i treaba mea.”Europa Liberă: A fost replica lui.Andrei Năstase: „E problema lui. Păi, el o să spună într-o bună zi că l-a înmormântat și pe altcineva, e problema lui.”Europa Liberă: Să duceți la capăt gândul mai degrabă despre dialogul Plahotniuc-Dodon. Cum poate să continue acest dialog?Andrei Năstase: „Dialogul Plahotniuc-Dodon este unul reciproc avantajos. Dodon nu are niciun interes în momentul de față să-l aducă pe Plahotniuc. Or, eu ce am făcut în august 2019? M-am adresat autorităților americane prin care solicitam sprijin în vederea anchetării lui Plahotniuc și anturajului său pentru spălătoriile de bani, pentru corupție ș.a.m.d. – asta am făcut eu. Ce face Dodon? Obstrucționează procesele de aducere acasă a lui Plahotniuc. De ce?”Europa Liberă: Cum?Andrei Năstase: „E simplu, pentru că toți oamenii din anturajul lui Plahotniuc sunt astăzi în anturajul lui Dodon, se vede acest lucru. Deci, ei sunt interesați unul de altul, ei au nevoie unul de altul, ori Republica Moldova nu are nevoie nici de unul, nici de altul, trebuie să scăpăm și de unii, și de alții.”Europa Liberă: Despre acești oameni care sunt în anturajul lui Igor Dodon, veniți din tabăra lui Vladimir Plahotniuc, cu dânșii ați vrea să-l debarcați pe Igor Dodon și Partidul Socialiștilor?Andrei Năstase: „Stați un pic… Eu nu vorbesc despre oamenii ăștia, eu vorbesc despre principiul care stă la baza activității noastre, ori atunci când țării i se face rău – noi venim cu niște propuneri, atunci când țării i se face rău – venim cu o moțiune de cenzură și îi îndemnăm pe toți cei care într-o bună zi se lasă de satana, se lasă de rele, se lasă de scheme – să voteze. Nu am vorbit despre Andronache, nu am vorbit despre Diacov. În Republica Moldova avem 101 deputați, dacă avem 53 de deputați să debarcăm acest guvern, este în interesul cetățenilor, este în interesul societății, iar noi vom demara discuții publice, transparente, nu șoșoteli, nu împărțeli cu întreaga clasă politică și societatea civilă, asta am declarat.”Europa Liberă: Cum își face treaba justiția?Andrei Năstase: „Prost!”Europa Liberă: De ce?Andrei Năstase: „Pentru că, deocamdată, justiția nu s-a reformat, pentru că, deocamdată, politicul influențează foarte mult. Și când vorbesc despre politic, vorbesc în mare parte și de foștii care dețineau controlul asupra justiției, dar și actualii, vorbim despre Dodon. Și oamenii lui Plahotniuc mai au influență asupra justiției, Damirii, Poalelungii ș.a.m.d. au încă control asupra unor judecători.”Europa Liberă: Dar a fost desemnat un nou procuror general și s-a investit multă încredere că anume el va încerca să aducă ordine?Andrei Năstase: „A fost desemnat un nou procuror general printr-un concurs care… Din păcate, dosarele de rezonanță întârzie și eu am avut foarte mari așteptări și le am în continuare pe cele mai importante dosare pe care le-am intentat în perioada în care eram la Ministerul de Interne, iar procuror general era un interimar asumat prin prisma hotărârii parlamentului cu privire la starea de captivitate și care mi se punea atunci în cârcă, dar iată că acum nu se mai vorbește despre el.”Europa Liberă: Dar, apropo, unde este?Andrei Năstase: „Nu știu, nu cunosc ce funcție deține. Probabil încă mai este în sistemul de procuratură, pentru că ar fi regretabil dacă ar fi scos un om care chiar și-a asumat în acea perioadă niște dosare de rezonanță.”Europa Liberă: Ce evoluții anticipați pe scena politică?Andrei Năstase: „Atât cât depinde de Platforma Demnitate și Adevăr, vom veni cu proiecte pentru țară, pentru oameni. În ce privește alte partide, noi continuăm să comunicăm cu simpatizanții, cu consilierii, cu primarii altor partide, inclusiv cu cei ai Partidului Democrat în vederea disocierii de liderii lor ca Diacov și alții, care și-au demonstrat abordările, abordările antinaționale, antipopulare.”Europa Liberă: Admiteți că se vor mai rupe rândurile acestui partid, acestei fracțiuni în parlament?Andrei Năstase: „Nu știu, de la o zi la alta ne tot surprind, ba pleacă unul, ba se vor produce niște lucruri, dar, repet, comunicarea mea intensă este cu oamenii din teritoriu. Spre exemplu, în ultima perioadă de timp, după ce am lansat mai multe inițiative în domeniul agriculturii, în domeniul securității alimentare, în domeniul economic...”Europa Liberă: Deputații PPDA îl așteaptă pe ministrul agriculturii în parlament să dezbată situația din domeniu?Andrei Năstase: „Iată după ce am lansat aceste inițiative foarte bune pentru cetățeni, tot mai mulți primari, consilieri, profesori, medici care simpatizau Partidul Democrat mă tot sună, îi sună pe colegii mei din Platforma DA și-și exprimă gratitudinea față de modul în care gestionăm lucrurile. Și eu mă bucur că se întâmplă acest lucru, într-o bună zi ei trebuie să înțeleagă că modele de politicieni ca Diacov sau Dodon trebuie să dispară din spațiul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Ați primi în rândul PPDA simpatizanți, membri ai Partidului Democrat?Andrei Năstase: „Fără niciun fel de problemă, dacă sunt oameni integri, dacă sunt oameni profesioniști, dacă sunt oameni de bun-simț, dacă au sprijinul cetățenilor din comunitățile care fac parte, bineînțeles, pentru că societatea asta nu este făcută doar din oameni ca Andrei Năstase sau ca Maia Sandu, sau ca Alexandru Slusari, nu, societatea este așa cum este. Într-o anumită perioadă de timp, Platforma Demnitate și Adevăr nu a existat și atunci e de înțeles că unii și-au văzut simpatiile în zona Partidului Democrat, alții în zona Partidului Liberal Democrat, alții în zona Partidului Liberal. Cu toții suntem pro-europeni, avem la bază niște principii, niște valori: creștinismul, familia, drepturile omului. Și atunci, dacă împărtășesc aceleași principii, aceleași valori ca și Platforma DA, sunt bineveniți, fără nicio problemă.”Europa Liberă: Dar dacă se fărâmițează segmentul centru-dreapta, atunci și de la Dvs. ar putea să se ducă alegători către Partidul Unității Naționale, către Partidul Liberal, către alte formațiuni?Andrei Năstase: „Știți care e problema cu fărâmițarea? Noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri încât societatea asta să fie unită, am depus toate eforturile, iar forțele democratice să facă front comun, pentru că am considerat că este chezășia succesului.”Europa Liberă: Dar rezultatul arată fărâmițare.Andrei Năstase: „Pentru că au fost mult mai mulți cei care au lucrat la fărâmițare, au fost mult mai mulți cei care lucrează la dezbinare, inclusiv ai noștri, în loc să lucreze la unitatea forțelor democratice, lucrează la dezbinare, sunt egoiști, nu știu să facă concesii, ori noi am demonstrat inversul.”Europa Liberă: Vă întrebam despre evoluțiile pe scena politică. Alegerile parlamentare anticipate ar putea să bată la ușă?Andrei Năstase: „Alegerile parlamentare anticipate nu sperie Platforma Demnitate și Adevăr.”Europa Liberă: Nu, dar există premise ca să se ajungă la declanșarea lor?Andrei Năstase: „Mă tem că nu, pentru că până într-un final răul se consolidează și cei care astăzi iată parcă se războiesc între ei, s-ar putea într-o bună zi într-o altă formulă să se unească din nou. Niște alegeri anticipate la care nu vor mai participa pe liste niște oameni puși acolo de Plahotniuc, cum se întâmplă în momentul de față, nu vor participa niște oameni expirați, cum este Diacov, de exemplu, ar putea da niște roade. Și noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, suntem în permanență pregătiți pentru un asemenea deznodământ.”Europa Liberă: S-ar aduna suficiente voturi ca să fie demis guvernul?Andrei Năstase: „Noi n-am lucrat și nu lucrăm niciodată cu un singur pas – va fi sau nu demis guvernul, trebuie să vedem mai apoi dacă este sau nu suficient sprijin...”Europa Liberă: ...număr de mandate pentru învestirea unui alt executiv?Andrei Năstase: „Da, pentru un alt executiv, pentru că Republica Moldova trebuie gestionată, dar trebuie gestionată de niște oameni de stat, nu de niște politicieni răsuflați. Iată de ce e nevoie să gândim lucrurile în perspectivă, cu mai mulți pași în față, iar Platforma Demnitate și Adevăr asta face.”Europa Liberă: Ce părere aveți despre soarta creditului rusesc? E un subiect care se discută pe larg în societate, am reținut o declarație pe care o făcea premierul Ion Chicu, spunând că este un atac politic asupra acestui credit și cei care au pornit această aventură să-și asume responsabilitatea.Andrei Năstase: „Da, am văzut și eu declarația asta și am și reacționat. Și lui Dodon îi spun acest lucru, și lui Chicu: repede mergeți la Moscova și renegociați-l în interesul țării! Acest acord în forma actuală nu este decât un cal troian pentru economia și societatea noastră. Dodon ar trebui împreună cu Chicu și tot anturajul lor să-l renegocieze, așa încât acest acord să funcționeze în interesul cetățenilor, să nu se atingă de Curtea Constituțională. Și fac un apel pe această cale către toți politicienii din țară: să nu ne axăm pe unii sau pe alți judecători, să ne axăm pe ceea ce înseamnă Curtea Constituțională. Or, Curtea Constituțională este a poporului Republicii Moldova și trebuie să slujească doar poporul, doar Constituția, nu un personaj politic și nicio instituție, cum ar fi cea prezidențială sau cea executivă.”Europa Liberă: Dar ați discutat cu Dodon atunci când a trebuit să numiți judecători la Curtea Constituțională? Igor Dodon ar fi insistat pe candidatura lui Țurcan, iar Dvs. - pe candidatura Domnicăi Manole?Andrei Năstase: „Pe ce vă bazați? Pe declarațiile unora sau altora? Este un fals, este o minciună, eu nu am făcut niciodată târguri cu nimeni, dar absolut cu nimeni. Ceea ce am făcut, a fost să promovez în anumite funcții oameni integri, oameni profesioniști, oameni care s-au bătut cu sistemul oligarhic, cu cei care nu înțeleg că statul de drept înseamnă lipsă de corupție, lipsă de corupere...” Europa Liberă: Dar acești doi magistrați au ajuns fără concurs? Andrei Năstase: „Acești doi magistrați au ajuns la Curtea Constituțională prin prisma asumării de către forțele care se aflau în parlament, cu votul Blocului ACUM, al partidului pe care îl reprezint, Platforma DA, cu votul partidului condus de Maia Sandu, Acțiune și Solidaritate și, bineînțeles, cu votul socialiștilor. Dar, dacă nu am fi procedat așa cu asumarea, de exemplu, a unui candidat din societatea civilă și am fi așteptat un concurs viciat de către socialiști cu doi candidați care astăzi poate că nu ar fi slujit interesele Republicii Moldova, ci mai degrabă iarăși niște interese ale Rusiei sau ale unor grupuri oligarhice din țară sau din străinătate, iată că abordarea noastră, a Platformei DA, de asumare prin prisma hotărârii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea de captivitate a unor procese, inclusiv a desemnărilor a dat roade. Și ar fi dat roade mult mai bune, dacă am fi procedat așa la Consiliul Audiovizualului, dacă am fi procedat așa și la alte instituții esențiale pentru Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar și atunci, și acum Domnica Manole se identifică cu PPDA și PPDA cu Domnica Manole?Andrei Năstase: „Nu! Domnica Manole este un activist civic, unul dintre eminenții activiști civici din Republica Moldova, care au luptat pentru stat de drept, libertăți, drepturi, care a fost persecutată de regimul Plahotniuc, la fel ca și Gheorghe Balan, la fel ca și alți judecători din sistemul judecătoresc.”Europa Liberă: Vedeți că acum în spațiul public se vorbește și despre anumite păcate ale ei?Andrei Năstase: „Eu zic că toți judecătorii din țară, toți procurorii, inclusiv cei de la Curtea Constituțională trebuie să înțeleagă, indiferent de păcatele din trecut sau nu, că au de slujit legea, Constituția și cetățenii țării și să nu dea curs niciunui fel de amenințări, provocări, persecuții din partea politicului.”Europa Liberă: Este sau nu un mic déjà vu în politica externă a Republicii Moldova, pentru că discuții foarte multe pe marginea subiectului: cine întinde o mână de ajutor mai mult țării – China, Turcia, Rusia sau Uniunea Europeană, Statele Unite, România? Ce părere aveți despre cum se înțelege a promova politica externă? Andrei Năstase: „Am mulțumit tuturor partenerilor noștri pentru sprijin. Vorbesc despre partenerii fideli, despre partenerii sinceri, onești. În ce privește România, care este partenerul nostru strategic și este cel mai important partener comercial, am hotărât să mulțumesc public poporului român, nu am încălecat această temă de PR, așa cum o fac alții, pentru că sunt alții mai dibaci.”Europa Liberă: Alții cine sunt?Andrei Năstase: „Alți politicieni, am văzut mulți politicieni în ultima perioadă de timp, unii care chiar nu au avut nicio tangență cu acest lucru.”Europa Liberă: Au nume acești politicieni?Andrei Năstase: „Bineînțeles, dar, dacă aș spune numele unuia, s-ar supăra altul și atunci eu vorbesc despre principii, eu vorbesc despre faptul că în ce privește România, cea cu care noi avem un parteneriat strategic, cea care de 30 de ani de zile ne ajută și în momentele grele și mai puțin grele, avem obligația morală să respectăm decizia României și să n-o afectăm prin declarațiile noastre, să facem tot posibilul ca acest parteneriat strategic să se întărească de la o zi la alta ca într-o bună zi să ne regăsim cu toții în același spațiu cultural, istoric, comun, așa cum este bine.”Europa Liberă: Analiștii spun că Bruxelles-ul nu va mai avea suficient timp să se uite la Republica Moldova și să-i rezolve problemele în mod prioritar, pentru că această pandemie a afectat grav și situația de moment, dar și consecințele încă urmează să fie cu pierderi mari. De unii singuri politicienii din Republica Moldova își pot decide soarta?Andrei Năstase: „Deciziile pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru Moldova trebuie luate la Chișinău, nicăieri în altă parte. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să avem niște parteneriate solide cu lumea civilizată, întâi de toate, un parteneriat...”Europa Liberă: Dl Năstase, dar în vara anului trecut oricum au dialogat și europenii, și americanii, și rușii?Andrei Năstase: „Avem în continuare un dialog puternic, fundamental cu partenerii noștri solizi din lumea civilizată, vorbim despre România, vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim despre Statele Unite ale Americii. Să avem grijă ca în Republica Moldova propaganda, mijloacele războiului hibrid, sondajele făcute pe genunchi, trucate, manipulate să nu ne întunece mințile, să avem grijă cu toții să nu trăim din percepțiile modelate de unii sau de alții, de tot felul de analiști și de fel de fel de inluenceri, trolli ș.a.m.d. și atunci va fi bine. Ceea ce vreau să menționez este că Republica Moldova nu trebuie să rămână izolată, așa cum a izolat-o Igor Dodon, trebuie să avem parteneriate solide cu lumea civilizată și împreună la nivel global vom depăși și această criză, vom depăși și criza economică, și criza socială, și de ce nu, una care pare că se accentuează - o criză alimentară asupra căreia au personal am atenționat de atâta timp și fac eforturi ca să îi diminuăm efectele eventuale.”Europa Liberă: Ați spus că dl Dodon a izolat Republica Moldova pe plan extern?Andrei Năstase: „El chiar a izolat-o. Igor Dodon este un politician nefrecventabil, acest guvern este nefrecventabil și dacă nu ar fi fost această pandemie care a lăsat și Bruxelles-ul, și Statele Unite, și România le-a făcut să uite de inepțiile aruncate în spațiul public și de Chicu, și de Dodon, și de tot anturajul lor și ne-au ajutat totuși. Dacă nu ar fi fost acest lucru, se pare că Republica Moldova ar fi rămas și mai izolată decât este în momentul de față din cauza eforturilor pe care le-au făcut Dodon și anturajul său. Iată de ce, forțele pro-europene, forțele democratice, reformatoare trebuie să facă front comun și să ieșim cu toții din această izolare. O izolare a Republicii Moldova înseamnă o catastrofă pentru cetățenii săi.”