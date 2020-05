OFICIAL / Anul școlar este încheiat. Tezele sunt anulate, iar admiterea va avea loc în baza mediilor

19:30

Fiecare persoana obisnuieste sa barfeasca mai mult ori mai putin, cu rea intentie ori doar din curiozitate. Poate ca lucrurile par interesante atunci cand tu esti cea care dezbate anumite situatii, insa cat de mult ti-ai dori sa stii ce spun altii despre tine pe la spatele tau? Te-ar amuza ceea ce ai auzi sau te-ar scoate la culme din sarite? Acum ai ocazia sa afli ce barfa se spune cel mai des despre tine, in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut.BerbecProbabil ca ti s-a intamplat sa mai auzi in stanga ori in dreapta ce parere au cei din jur despre tine. Cu siguranta barfele care se spun cel mai des despre tine au legatura cu aparitiile tale in societate. Ba ca nu stii sa te imbraci, ba ca ti-ai vopsit parul intr-o culoare intensa. Indiferent ce ai face, ii sochezi pe cei din jur, iar atitudinea ta nepasatoare pare sa le starneasca si mai mult pofta de barfit.