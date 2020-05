Dacia și-a reluat activitatea de producție

19:30

Organizațiile neguvernamentale de media din R. Moldova condamnă mesajele defăimătoare lansate de premierul Ion Chicu la adresa jurnaliștilor de la Chișinău și solicită scuze publice. La numai o zi după Ziua Libertății Presei, prim-ministrul Ion Chicu a publicat pe o rețea de socializare un mesaj prin care a lansat critici în adresa instituțiilor mass-media, în special asupra postului de televiziune Pro TV: „Artiștii noștri redutabili nu mai încap pe ecranele „protv-urilor” - manelele le-au luat locul (…) „presa independentă” finanțată pe manele nu are nici o șansă”. Mai mult, premierul de la Chișinău a acuzat indirect patronii de instituții media că ar promova informația neobiectivă și mincinoasă, spunându-le să comunice adevărul oamenilor. „(…) informația obiectivă nu prea aduce bani patronilor mediatici (…) Stimați patroni mediatici - învățați-vă să faceți business cinstit - spuneți adevărul oamenilor. Pe manele departe nu veți ajunge.” Astfel, organizațiile de media de la Chișinău au semnalat cu regret și îngrijorare că mesajele lansate de prim-ministrul Ion Chicu defăimează statutul jurnalistului și conțin forme de exprimare care incită la ură față de instituțiile media. Totodată, acestea au atenționat repetat că discursul de ură nu are nimic în comun cu libertatea de exprimare, inclusiv pe rețelele de socializare. Statul garantează apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a jurnalistului și sancționează orice formă de exprimare care incită la ura față de instituțiile mass-media. Respectiv, propagarea de către un demnitar de rang înalt a unui mesaj ce contravine normelor legale constituie o încălcare a valorilor și principiilor democratice ale țării, care urmează a fi sancționată conform legii și condamnată în mod public. Sursa a mai amintit că și Vitalie Dragancea, consilierul în comunicare al premierului Ion Chicu, în cadrul unor declarații oferite anterior pentru Ziarul de Gardă, a lansat alte atacuri la adresa jurnaliștilor, menționând că Guvernul nu are nevoie de presă pentru a demonta informațiile false care apar. „Noi cu cetățenii avem comunicare și fără de voi, fiindcă nu tot timpul vă credem. Ar fi bine ca meseria jurnaliștilor să înceapă să se autocurețe. Noi nu avem timp să vă autocurățim.” (am păstrat ortografia autorului) Organizațiile semnatare își manifestă indignarea în raport cu atitudinea denigratoare a prim-ministrului Ion Chicu și a consilierului său, Vitalie Dragancea, și consideră acest comportament inadecvat pentru persoane care exercită funcții publice, în special pentru exponenții puterii executive. „În consecință, solicităm prim-ministrului Ion Chicu, dar și consilierului său, Vitalie Dragancea, să prezinte scuze publice reprezentanților mass-media, precum și în particular postului de televiziune Pro TV, și să renunțe la răspândirea acuzațiilor nefondate și a informațiilor defăimătoare, abținându-se pe viitor de la orice formă de exprimare care incită la ură față de jurnaliști. De asemenea, având în vedere gravitatea afirmațiilor, precum și totalitatea „prestanțelor” ce denotă incompatibilitatea lui Vitalie Dragancea cu funcția de consilier în comunicare, solicităm demisia neîntârziată a acestuia”, se mai arată într-o declarație. Organizațiile semnatare au mai subliniat că oricine, în cazul în care nu este de acord cu metodele de lucru ale jurnalistului sau cu materialele sale, se poate adresa Consiliului de Presă din Republica Moldova, care va examina plângerea și va da o apreciere comportamentului profesional și/sau calității muncii jurnalistului. Articolul Premierul Ion Chicu, taxat pentru atacul grav la adresa jurnaliștilor apare prima dată în InfoPrut.