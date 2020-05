Forza Credit lansează linia de creditare #SuntErou – credite fără dobândă pentru eroii din prima linie

12:00

Rezervele au crescut datorită banilor oferiți de Fondul Monetar Internațional în sumă de 233,9 milioane USD, care au mers toți pentru completarea rezervelor BNM. Bugetul de stat are o necesitate de finanțare de 19 miliarde de lei sub formă de granturi și împrumuturi. Experul economic Veaceslav Ioniță susține că în prezent BNM are toate instrumentele […]