România intră în stare de alertă din 15 mai. Ce înseamnă acest lucru

15:30

Ministrul Educaţiei anunţă că în acest an nu vor avea loc tradiţionalele festivităţi la sfârşit de an şcolar. Elevii vor putea întoarce manualele şcolare abia în toamnă, la începerea noului an de studii. Orele de la distanță conform metodologiei pentru clasele 1-12-a vor continua până la 29 mai. În acelaşi timp, decizia finală privind susţinerea [...] Articolul Careul de Ultimul Sunet a fost anulat. Elevii vor reveni la școală la toamnă apare prima dată în Telegraph Moldova.