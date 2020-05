Careuri şi baluri de absolvire nu vor fi organizate anul acesta

20:40

Bilanțul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a ajuns la 4052 de cazuri. Pe parcursul zilei de sâmbătă, 2 mai, au fost înregistrate 72 de cazuri noi de infecție, după procesarea a 371 de probe. Datele sunt prezentate într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,... The post Bilanțul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a trecut de patru mii appeared first on Portal de știri.