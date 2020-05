Înmatricularea copiilor în clasa întâi va avea loc în două etape. Părinții vor putea depune cererea atât online, cât și la sediul instituției de învățământ

12:00

Meteorologii au emis cod galben de descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare pe 3 mai, la ora 12:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi între orele 12:00 – 21:00, se prevăd ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, izolat averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20