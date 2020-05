Ciocolata cu umplutură din fructe uscate din Republica Moldova, apreciată cel mai mult în România

O afacere de familie din R. Moldova a descoperit rețeta succesului. Aceștia au cucerit publicul din Uniunea Europeană, și în special România, cu prunele, caisele uscate și nucile, toate scăldate în ciocolată. Compania și-a început activitatea în 2011, însă abia după semnarea Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană au putut ajunge pe rafturile magazinelor de peste hotare, potrivit TVR Moldova. „În anul 2011 am lansat producerea de prune în ciocolată. Tatăl meu, Ion Rotaru, a dezvoltat ideea de a glazura nucile, fructele, seminţele pentru a produce bomboane. La început lucra doar familia, eu, tatăl meu, mama și sora, după care în 2012 am angajat încă trei persoane şi dezvoltarea nu s-a lăsat mult timp aşteptată”, a declarat directorul comercial, Tudor Rotaru. În urma acordului de asociere au putut accesa granturi pentru a-și dezvolta afacerea conform standardelor de calitate ale Uniunii Europene. „Cu ajutorul UE am obţinut granturi care ne-au ajutat să dezvoltăm marketingul esenţial, ceea ce ne-a permis să exportăm pe piețele din UE. Datorită Uniunii Europene noi am mai angajat 30 de persoane, suntem încântaţi să cunoaştem că am oferit încă 30 de posturi de muncă pentru cei care locuiesc în satul Văseni”, a mai precizat acesta. Timp de şase ani exporturile companiei au crescut cu 30%. Ciocolata cu umplutură din fructe uscate ajunge pe rafturile din Irlanda, Marea Britanie, Slovacia şi Canada. Însă, de cea mai mare popularitate se bucură în România. „Produsele noastre sunt comercializate prin intermediul reţelelor de supermarket din R. Moldova, la fel produsele noastre sunt exportate în România Slovacia, Irlanda, chiar şi în SUA. Cel mai mult exportăm în România, deoarece suntem mai aproape cu tradiţiile şi cu gusturile. Clienții din spaţiul economic sunt foarte mulţumiţi de calitatea produselor pe care le oferim, ceea ce este confirmat prin creşterea volumului de export. Din 100% de produ,s 50% este exportat”, a spus directorul. Datorită susținerii oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea afacerii, prunele în ciocolată au devenit una din cărţile de vizită ale Republicii Moldova în străinătate. Articolul Ciocolata cu umplutură din fructe uscate din Republica Moldova, apreciată cel mai mult în România apare prima dată în InfoPrut.

