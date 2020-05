Pensionarii își vor primi și în această lună pensiile la domiciliu pentru a evita riscurile contaminării cu Covid-19

12:50

"Am citit lucruri ciudate în jur, dar nimic nu s-a schimbat din ceea ce am spus întotdeauna despre fotbal: antrenamentele (n.r. - colective ale) echipelor nu se vor relua înainte de 18 mai şi nu se vorbeşte cu adevărat despre reluarea campionatului, deocamdată. Acum îmi pare rău, dar mă întorc să mă ocup de celelalte sporturi şi centre sportive (săli de fitness, săli de dans, piscine etc) care trebuie să se redeschidă cât mai curând posibil", a scris el, într-un scurt mesaj pe contul său de Face...