OMS: Persoanele care s-au vindecat de coronavirus au anticorpi, dar se pot reinfecta

Timp de aproape 7 decenii, arheologii au cautat fara succes epave in partea de est a Marii Mediteraneene pentru a descoperi vechi rute de transport. Acum, o echipa a reusit o descoperire spectaculoasa - a gasit o intreaga flota de epave, scrie The Guardian. Epavele includ nave elene, romance, islamice si otomane, scufundate intre secolele 3 - 19, aflate la o adancime de 2 km in Bazinul Levantin, s