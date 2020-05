Secretarul de Stat al SUA: Există dovezi „enorme” că noul coronavirus a fost creat într-un laborator din China

17:10

Pe parcursul zilei de 1 mai au fost înregistrate 83 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. În total, astăzi au fost procesate 801 probe de laborator. Toate cazurile de infectare sunt cu transmitere locală, precizează Ministerul Sănătății, într-un comunicat de presă. Distribuţia cazurilor de COVID-19 pe teritoriul ţării: Chişinău – 18, Dubăsari – 10, […]