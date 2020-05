Calendar ortodox 4 mai. Sfânta Pelaghia cea nebună după Hristos

07:10

Mercur, planeta comunicarii este in conjunctie cu Soarele in Taur si este timpul sa afli un adevar. Pentru multi, este un moment de culminare din ultimele luni de confuzie si dezinformare ce dateaza din februarie 2020. Este timpul sa cauti unele raspunsuri si sa treci la fapte.Cu Venus planeta relatiilor si iubirii in cuadratura cu Neptun planeta visarii, se creaza o atmosfera romantica cu multa speranta, multa tanjire. Dar esti realist ? Probabil ca nu, cu Neptun care iti pune un nor peste ratiune. Venus si Neptun se vor reintalni in iunie si iulie, deci unele neclaritati in iubire si bani pot reaparea sau persista pana vara. Exista si deceptie sau confuzie ?