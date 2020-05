Viața de pensionar. Realități diferite între Moldova și Olanda

Republica Moldova are una dintre cele mai mici speranțe de viață din Europa. Un moldovean trăiește în medie 71 de ani, în timp ce un olandez – cu 10 ani mai mult. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, de cele mai multe ori bolile netransmisibile reies din modul de viață nesănătos – viață sedentară, alimentație proastă, fumat, alcool, lipsă de odihnă și excesul de efort fizic. „Nu, nu știm a ne păstra” Mihai Cibotari are o privire obosită și fața îi este brăzdată de cute, arsă de soare și de vânt. Are 73 de ani și în urmă cu câteva luni și-a schimbat calul pe un motoroler. „Nu mai sunt forțe”, […] Сообщение Viața de pensionar. Realități diferite între Moldova și Olanda появились сначала на Bas TV - Știri din Basarabeasca.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bas TV