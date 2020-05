“TeenStar Show” va descoase tinerii influenceri din Moldova. Nu rata noua emisiune

20:30

30 aprilie – ziua când acum 62 de ani este lansată în eter prima emisiune TV din Republica Moldova. Din acel moment, postul public de televiziune “MOLDOVA 1” nu a lipsit din casele a milioane de telespectatori. De-a lungul celor șase decenii, am descoperit sute și mii de istorii, am aflat povești de viață, am […]