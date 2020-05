Fulgerul a ucis o turmă de oi. Incidentul s-a produs în apropierea satului Avdarma

14:10

Dacă va reveni în țară, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, va merge „direct la pușcărie”. Cel puțin asta susține președintele Igor Dodon. Declarația a fost făcută în cadrul platformei „Președintele răspunde” din 1 mai. Totuși, șeful statului a ținut să sublinieze că el nu „se amestecă” în justiție. „Cineva îmi spunea […] The post „De la aeroport, pleacă direct la pușcărie”. Dodon a dezvăluit ce se va întâmpla dacă Plahotniuc revine în țară appeared first on NewsMaker.