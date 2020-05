(foto) Un artist italian a realizat o frescă gigantică la Milano în onoarea personalului medical

11:30

Cel mai așteptat eveniment digital autohton, Rockit Conference: Solutions for the new reality, din 8-9 mai aduce tot mai aproape cei peste 30 de speakeri stelari. Experți apreciați global și pasionații lumii digitale își dau întâlnire online pentru a găsi soluții pentru „noul normal".