Hai să „Reciclăm moda”! Schimbă hainele vechi pentru un voucher!

12:30

Christine Mathis o stewardesă de 32 de ani, care locuiește în New York, îi seamănă perfect ducesei de Sussex. Fotografiile cu cele două vorbesc de la sine. View this post on Instagram #meghanmarklelookalike #doppleganger #meghanmarkledoubles #royallikeness #royallookalike #lookalike A post shared by Christine Primrose Mathis (@meghanmarklelookalike.us) on Aug 18, 2019 at 7:25pm PDT Christine Mathis, […]