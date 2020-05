„N-ar fi nevoie? Serios? Discreditează asistența umanitară”. Replica lui Ioniță, după ce a fost criticată venirea medicilor români în Republica Moldova

16:30

Zeci de mii de SUV-uri au rămas parcate în portul Los Angeles deoarece nu mai are cine să le cumpere, având în vedere că economia Statelor Unite ale Americii este în picaj în urma pandemiei de coronavirus, potrivit Time Magazine. În prezent, economia americană a înregistrat în primele trei luni ale acestui an cea mai […] Articolul Zeci de mii de SUV-uri au fost lăsate în voia sorții într-un port din statul California fiindcă nu mai are cine să le cumpere (FOTO) apare prima dată în Cotidianul.