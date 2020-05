Bilanțul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a trecut de patru mii

16:30

Săptămâna trecută am trecut pe lângă un bloc. Am admirat cum se făcea curățenie. Erau doi oameni care lucrau întensiv. Au strâns gunoaiele, au greblat și au văruit pomii. Chiar m-am minunat de acei bărbați, frumoasă înițiativă, mai ales că nu este primul an când fac acest lucru. Zilele trecute am avut ocazia să merg […]