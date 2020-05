O fabrică de bere din Marea Britanie dăruieşte berea rămasă nevândută

11:40

Mai mult de şapte milioane de copii din Afganistan sunt în pericol să sufere de foame din cauza creşterii preţurilor alimentelor, provocate de pandemia de coronavirus, scrie BBC. Situaţia din Afganistan este tot mai complicată în contextul în care înţelegerile preconizate de încetare a focului au eşuat, iar pandemia de coronavirus...