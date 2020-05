Ambasadorul Daniel Ioniță, reacție la unele critici pe marginea ajutorului oferit de București: „România se îngrijește de cetățenii Republicii Moldova, mai ales când sunt în nevoie”

12:50

Evenimentul #EUvsVirus Hackathon și-a desemnat câștigătorii. Au fost selectate 117 soluții inovatoare pentru a sprijini recuperarea pe fondul consecințelor generate de focarul de coronavirus, dintre care 4 propuse de echipe exclusiv din România și alte 8 care implică participare românească în cadrul echipelor de proiect. Evenimentul a avut loc weekendul trecut, sub patronajul Mariyei Gabriel, comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret. Cele patru iniţiative exclusiv româneşti câștigătoare sunt: Yellow Canary – câştigătoare la subdomeniul „Protecţia cetăţenilor şi democraţie” Donescu – câştigătoare la subdomeniul „Finanţare participativă” Fresh Air – clasată pe locul secund la subdomeniul „Protecţia personalului medical” Lockdown Exams – clasată pe locul trei la subdomeniul „Provocări specifice universităţilor” Cele 8 iniţiative europene cu participare românească: Platex – Reusable Face Masks ViraTrace Dattum UNITE Public Procurement Platform COVID-19 Forecasting NoCrowd – The official app of Social Distancing M I Broke – Financial Status Analysis Smartphones4good – S4G Soluţiile câştigătoare ale hackathonului, coordonat de Consiliul European pentru Inovare (EIC) în strânsă colaborare cu statele membre ale UE, se încadrează în domenii diferite, precum sănătate şi viaţă, muncă la distanţă şi educaţie, finanţe digitale şi multe altele. De exemplu, acestea includ o platformă de date alimentată de inteligenţă artificială care conectează nevoile spitalelor la furnizori şi fondurile disponibile, soluţii privind statul la coadă pentru comercianţii care asigură distanţarea socială pentru a menţine personalul şi clienţii mai în siguranţă, o platformă experimentală care permite părinţilor, profesorilor şi copiilor să se conecteze cu colegii lor, un sistem original de „îngrijire a afacerilor” pentru a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să primească finanţare pe termen scurt pentru a-şi acoperi nevoile de lichiditate şi multe alte concepte de pionierat. „#EUvs Virus Hackathon a reunit 141 de naţionalităţi şi numeroase domenii de expertiză din întreaga UE şi din lume, unite în dorinţa lor de a-şi oferi timpul, talentul şi ideile pentru a ajuta la găsirea soluţiilor pentru criza coronavirusului. Acesta a fost doar începutul. Cu sprijinul Consiliului European pentru Inovaţie şi al tuturor partenerilor implicaţi în Hackathon, aştept cu nerăbdare transformarea acestor idei fantastice în proiecte reale în beneficiul tuturor cetăţenilor”, a declarat comisarul Mariya Gabriel. Peste 20.900 de persoane din întreaga UE şi nu numai au participat la #EUvsVirus Hackathon şi au fost prezentate 2.150 de soluţii. Câştigătorii provin din diferite state membre ale UE şi din alte state, reprezentând 141 de ţări în total. Acestea includ un câştigător pentru fiecare din cele şase domenii de acţiune, un câştigător şi următorii doi clasaţi pentru fiecare dintre cele 37 de subdomenii de acţiune. Articolul România, printre câștigătorii competiției #EUvsVirus Hackathon apare prima dată în InfoPrut.