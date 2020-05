Vezi ce subiecte te așteaptă la Rockit Conference 2020!

Cel mai așteptat eveniment digital autohton, Rockit Conference: Solutions for the new reality, din 8-9 mai aduce tot mai aproape cei peste 30 de speakeri stelari. Experți apreciați global și ... Post-ul Vezi ce subiecte te așteaptă la Rockit Conference 2020! apare prima dată în Unica.md.

