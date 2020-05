ALBASAT Sinteza săptămânii (02.05.2020)

23:00

Qualcomm, una dintre cele mai mari companii din industria telecomunicatiilor, se asteapta ca expedierile de smartphone-uri sa scada cu 30% in urmatoarele luni din cauza pandemiei de COVID-19, scrie The Verge. La acest procent se adauga si reducerea de 21% de cerere pe piata smartphone-urilor pe care compania a inregistrat-o... The post Industria smartphone-urilor va inregistra scaderi uriase in urmatorul trimestru din cauza pandemiei COVID-19 appeared first on Portal de știri.